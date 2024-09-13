Доказано: кофе замедляет старение лица

По мнению учёных, антиоксидантные свойства кофе могут бороться с окислительным стрессом и воспалением. Полифенолы в жареном кофе делают кожу более эластичной и увлажнённой, замедляют появление морщин и других признаков старения.

Тип обжаренного кофе также имеет значение. Связано это с тем, что полифенолы чувствительны к теплу, говорит Тайлер Лонг, дерматолог в Skin and Laser Center в Нью-Джерси. Более лёгкая обжарка может быть полезнее для кожи, поскольку в этом случае сохраняется больше полифенолов.

Для получения всех преимуществ кофе против старения достаточно выпивать две-три чашки по 250 мл. Не рекомендуется при этом добавлять в напиток сливки и сахар.

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