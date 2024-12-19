Доказано: командные виды спорта развивают мозг ребёнка

Доказано: командные виды спорта развивают мозг ребёнкаВ частности, его исполнительные функции
Новая научная работа, опубликованная в журнале JAMA Network Open, проводилась в Нидерландах под руководством Лу Яна, аспиранта-медика Университетского медицинского центра Гронингена. Команда специалистов изучила данные почти 900 школьников, за которыми наблюдали с 2006 по 2017 год. Здоровье детей оценивалось в два возрастных периода: от 5 до 6 лет и от 10 до 11 лет.
Результаты исследования показали, что умеренный уровень общей физической активности в раннем возрасте не повлиял существенно на исполнительные функции детей, когда им исполнилось 11 лет. Но было одно исключение.
Те, кто занимался командными видами спорта (волейбол, футбол) в 10 и 11 лет, постоянно демонстрировали лучшие исполнительные функции по сравнению с детьми, которые занимались плаванием, боевыми искусствами или гимнастикой.
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