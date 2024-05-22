Доказано: кошмары и галлюцинации могут указывать на аутоиммунные болезни

Доказано: кошмары и галлюцинации могут указывать на аутоиммунные болезниВ частности, на волчанку
В рамках нового исследования учёные опросили 676 человек, живущих с волчанкой, и 400 врачей. Также специалисты провели интервью с 69 людьми, живущими с системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями (включая волчанку), и 50 врачами.
Участников исследования спрашивали о времени появления 29 неврологических и психических симптомов (таких как депрессия, галлюцинации и потеря равновесия). Кроме того, их просили перечислить порядок симптомов болезни при обострении.
Одним из самых распространённых симптомов волчанки было нарушение сна. С ним столкнулись трое из пяти пациентов. Также треть из них сообщили, что этот признак появился более чем за год до начала болезни.
Почти каждый первый из четырёх пациентов сообщил о галлюцинациях. Однако у 85% из них симптомы возникали только в самом начале заболевания или позже.
Кроме того, учёные обнаружили, что трое из пяти пациентов с волчанкой и каждый третий с другими ревматологическими заболеваниями сталкивались с яркими и мучительными кошмарами непосредственно перед галлюцинациями. Во время таких сновидений на людей нападали, их раздавливали, они попадали в ловушку или куда-то падали.
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