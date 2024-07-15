Доказано: кошмары в среднем возрасте могут привести в будущем к деменции

Специалисты обнаружили, что те, кто сообщил о тревожных снах каждую неделю, имели в четыре раза более высокий риск возникновения когнитивного снижения. Что касается вероятности развития деменции, то этот риск возрос более чем в два раза у пожилых людей.

Известно, что ночные кошмары тесно связаны со многими заболеваниями мозга и другими проблемами со здоровьем.

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