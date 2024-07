Доказано: кошмары в среднем возрасте могут привести в будущем к деменции

Доктор Абидеми Отаику из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами изучил, есть ли связь между тревожными снами и когнитивным снижением и деменцией у людей без болезни Паркинсона. В этот анализ вошли 605 взрослых среднего возраста, участвующих в исследовании Midlife in the United States. За этими людьми наблюдали более 13 лет. Также учитывались при анализе 2600 пожилых людей из исследований Osteoporotic Fractures in Men и Osteoporotic Fractures.