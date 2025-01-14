Доказано: крабы могут испытывать боль

Мозга у крабов нет, но всё же нервная система у них сложнее, чем раньше казалось. Она состоит из ганглиев — скоплений нервных клеток, связанных между собой нервными волокнами. Также крабы обладают ноцицепторами, реагирующими на опасные стимулы.

В ходе экспериментов выяснилось, что крабы при воздействии химических раздражителей, механических повреждений, высокой температуры стараются избегать этого или хотя бы уменьшить последствия. Также они трут повреждённую область, как если бы они испытывали боль. Это значит, что у крабов есть ноцицепция — способность чувствовать возможную опасность.

Также некоторые исследования продемонстрировали, что у крабов при воздействии вредных веществ может учащаться сердцебиение, повышаться уровень гормонов стресса. И это не просто рефлекс, а что-то большее.