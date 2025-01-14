Доказано: курение повышает риск возникновения бронхита

Опубликовано 14 января 2025, 20:151 мин.
Доказано: курение повышает риск возникновения бронхитаИ затрудняет выздоровление
Всем известно, что курение сигарет — основная причина развития рака лёгких. Но эта вредная привычка может привести и к острому бронхиту.
Острый бронхит — воспаление дыхательных путей, ведущих от носа и рта к лёгким. Он может развиться не только при заражении от другого человека, но и при вдыхании загрязнённого воздуха, сигаретного дыма, при пассивном курении.
Курение способно повредить мелкие воздушные мешочки лёгких и дыхательные пути. Это одновременно усиливает воспаление и снижает иммунную функцию. В результате острый бронхит может длиться дольше. Раздражение лёгких вызывает и вейпинг.
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