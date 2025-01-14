Доказано: курение повышает риск возникновения бронхита

Курение способно повредить мелкие воздушные мешочки лёгких и дыхательные пути. Это одновременно усиливает воспаление и снижает иммунную функцию. В результате острый бронхит может длиться дольше. Раздражение лёгких вызывает и вейпинг.

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