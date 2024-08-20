Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 августа 2024, 16:30
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Доказано: куркума защищает от рака и не только

Вот в чём польза этой специи
Для защиты от рака нужно придерживаться определённых правил питания. Например, употреблять куркуму. В её состав входит куркумин, который снижает риск возникновения рака, предотвращает рост опухоли. Назначают его вместе с лекарствами.
Доказано: куркума защищает от рака и не только
© Health

Благотворительная организация по исследованию рака Cancer Research UK отмечает, что куркума — альтернативное средство для лечения онкологии. Всё потому, что в ней много антиоксидантов.

Есть научные доказательства того, что куркумин в составе куркумы в некоторых случаях уничтожает раковые клетки.

Доказано: куркума защищает от рака и не только
© Pixabay Image by cgdsro from Pixabay

Также известно, что в странах, где едят много куркумы, меньше болеют раком.

При употреблении куркумы можно снизить риск возникновения глаукомы, катаракты, макулодистрофии. Снижает эта специя и уровень холестерина у тех, кто страдает болезнями сердца.

По словам Специализированной фармацевтической службы, куркуму можно принимать внутрь при лечении или профилактике диабета, повышенного холестерина, болезни Альцгеймера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.