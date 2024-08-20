Доказано: куркума защищает от рака и не только

Доказано: куркума защищает от рака и не толькоВот в чём польза этой специи
Благотворительная организация по исследованию рака Cancer Research UK отмечает, что куркума — альтернативное средство для лечения онкологии. Всё потому, что в ней много антиоксидантов.
Есть научные доказательства того, что куркумин в составе куркумы в некоторых случаях уничтожает раковые клетки.
Также известно, что в странах, где едят много куркумы, меньше болеют раком.
При употреблении куркумы можно снизить риск возникновения глаукомы, катаракты, макулодистрофии. Снижает эта специя и уровень холестерина у тех, кто страдает болезнями сердца.
По словам Специализированной фармацевтической службы, куркуму можно принимать внутрь при лечении или профилактике диабета, повышенного холестерина, болезни Альцгеймера.
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