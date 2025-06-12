Доказано: ледяные ванны мешают наращивать мышцы

Когда мы подвергаем тело воздействию холода, кровеносные сосуды сужаются. Это может уменьшить отёк, вывести отходы после тренировки, облегчить болезненность мышц. Но есть нюанс. Само воспаление, вызывающее боль в мышцах, - это часть заживления и роста мышц. Если вы уменьшите это воспаление слишком рано, то можете затормозить прогресс.

В рамках недавнего исследования специалисты из Маастрихтского университета выяснили, как низкие температуры влияют на доставку питательных веществ и сигналы наращивания мышечной массы. Участвовали в эксперименте 12 здоровых молодых людей, каждый из которых выполнил силовую тренировку на одну ногу. Сразу после этого каждый погрузил эту ногу в воду с температурой 8 градусов по Цельсию на 20 минут, а другая нога находилась в воде с температурой 30 градусов по Цельсию.