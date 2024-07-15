Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июля 2024, 21:00
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Доказано: литературные вкусы тоже наследуются

К такому выводу пришли учёные из Дании
На предпочтения человека в литературе влияют множество факторов. Среди них — круг общения, образование, а также генетика.
Доказано: литературные вкусы тоже наследуются
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Наследственность связана с уровнем тревожности у человека, его способностью рано засыпать и просыпаться, чувством ритма. Команда учёных из Копенгагенского университета в Дании изучили выяснила, как геном человека связан с литературными предпочтениями. Для этого специалисты проанализировали, какие книги в 2021 году брали в публичных библиотеках страны 67 900 датских близнецов. Их возраст составлял больше 18 лет.

Научная статья, посвящённая новому исследованию, была опубликована в журнале PLOS One.

Доказано: литературные вкусы тоже наследуются
© Start

При анализе литературных предпочтений эксперты учитывали жанры, количество выбранных в этих жанрах книг, формат (аудио, печатный, электронный). Кроме того, внимание уделялось таким характеристикам, как возраст, пол, образование, уровень дохода людей.

Выяснилось, что наследственность может определить от 45% до 70% литературных предпочтений. Выше роль генетики у людей, которые являются социально и экономически неблагополучными.