Доказано: литературные вкусы тоже наследуются

При анализе литературных предпочтений эксперты учитывали жанры, количество выбранных в этих жанрах книг, формат (аудио, печатный, электронный). Кроме того, внимание уделялось таким характеристикам, как возраст, пол, образование, уровень дохода людей.

Выяснилось, что наследственность может определить от 45% до 70% литературных предпочтений. Выше роль генетики у людей, которые являются социально и экономически неблагополучными.