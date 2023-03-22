Доказано: любимая музыка делает лекарства ещё эффективнее

По словам Джейсона Кирнана, доцента Колледжа медсестёр, при прослушивании музыки в мозгу человека активируются различные нейроны. Пациенты в ходе исследования отметили, что у них снизилась тяжесть тошноты и уровень дистресса (то есть то, насколько их беспокоила тошнота). Но сложно при этом точно сказать, на это влияла музыка или лекарство.

Также в ходе одного из предыдущих исследований учёные выяснили, что у пациентов, которые слушали приятную музыку, был самый низкий уровень высвобождения серотонина. Это значит, что этот гормон не распространялся по всему телу. Если же пациенты слушали неприятную музыку, то они испытывали больший стресс и уровень серотонина у них повышался.

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