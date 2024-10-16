Доказано: люди могут «учуять страх»

Считается, что когда-то люди могли физически, то есть при помощи обоняния, ощущать страх других. Но сейчас у людей область мозга, отвечающая за обнаружение феромонов, не работает. Это своего рода неврологический аппендикс.

Это, правда, не значит, что мы совсем не чувствуем запаха страха. Научно доказано, что женщины, которые вдыхают пот, выделяемый мужчинами, испытывающими страх, тоже становятся восприимчивыми и чувствительными к страху.