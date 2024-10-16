Доказано: люди могут «учуять страх»Но есть нюансы
Считается, что когда-то люди могли физически, то есть при помощи обоняния, ощущать страх других. Но сейчас у людей область мозга, отвечающая за обнаружение феромонов, не работает. Это своего рода неврологический аппендикс.
Это, правда, не значит, что мы совсем не чувствуем запаха страха. Научно доказано, что женщины, которые вдыхают пот, выделяемый мужчинами, испытывающими страх, тоже становятся восприимчивыми и чувствительными к страху.
Также известно, что женщины более чувствительны к эмоциональным запахам, исходящим от мужчин, чем к любым другим гендерным вариациям. А ещё после вдыхания пота они сами демонстрировали слабую реакцию страха. Получается, что мы можем ощущать страх, но на более бессознательном уровне.
Таким образом, люди способны чувствовать страх, но только в ограниченной степени и в определённых ситуациях. И он будет или вообще не иметь для нас запаха, или пахнуть потом.