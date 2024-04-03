Доказано: люди с болезнями сердца потребляют в два раза больше натрия, чем нужно

Результаты нового исследования показали, что из более чем 3100 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями 89% потребляли больше рекомендуемого ежедневного максимума (1500 мг). Также они в целом получали натрия в два раза больше этого количества.

В исследовании использовались данные пациентов с такими диагнозами, как сердечный приступ, инсульт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца или стенокардия. Все они принимали участие в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) в период с 2009 по 2018 год. Согласно результатам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями потребляли в среднем 3096 мг натрия в сутки.

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