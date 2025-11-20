Доказано: люди с нарушениями сна гораздо чаще страдают высоким кровяным давлением

Опубликовано 20 ноября 2025, 10:301 мин.
Доказано: люди с нарушениями сна гораздо чаще страдают высоким кровяным давлениемЭто подтвердило исследование Гётеборгского университета
Повышенное артериальное давление - один из факторов риска возникновения инсульта и инфаркта. Учёные обнаружили, что к этому списку добавляются ещё и проблемы со сном.
Новое исследование проводилось среди почти 4000 случайно отобранных взрослых людей среднего возраста из общей популяции. Их разделили на четыре группы: без проблем со сном (2616 человек), с бессонницей (404 человека), с апноэ во сне (694 человека) и с обоими из этих проблем (118 человек). Высокое кровяное давление считалось равным 140/90 мм рт. ст.
Оказалось, что у 4,5% людей с бессонницей наблюдается гипертония по сравнению с 7,9% людей с апноэ во сне и 10,2% тех, кто страдает обоими заболеваниями.
Все полученные результаты опубликованы в журнале Annals of the American Thoracic Society.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова