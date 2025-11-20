Доказано: люди с нарушениями сна гораздо чаще страдают высоким кровяным давлением

Оказалось, что у 4,5% людей с бессонницей наблюдается гипертония по сравнению с 7,9% людей с апноэ во сне и 10,2% тех, кто страдает обоими заболеваниями.

Все полученные результаты опубликованы в журнале Annals of the American Thoracic Society.

