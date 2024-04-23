Доказано: люди с ожирением чаще болеют колоректальным раком

Оказалось, что высокие люди с фигурой «яблоко» имеют больше шансов столкнуться с колоректальным раком, чем люди с другими фигурами. У «яблок» чаще встречаются проблемы с пищеварением.

Кроме того, люди, обладающие генами, которые повышают вероятность развития ожирения из-за нездорового питания, также были более восприимчивы к возникновению колоректального рака.

Учёные также отметили, что два названных типа телосложения имеют уникальные молекулярные пути развития рака, обусловленные генетическими закономерностями.

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