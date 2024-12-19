Доказано: люди, состоящие в профсоюзах, живут дольше

В новой работе исследователи сравнили показатели смертности за период с 1935 по 1965 год и с 1969 по 2019 год среди тех, кто состоял в профсоюзе, и тех, кто в него не входил. Оказалось, что люди из профсоюзов обычно жили дольше. В частности, вероятность смерти снижалась на 1,5% в год для членов профсоюза по сравнению с теми, кто туда не входил.