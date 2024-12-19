Доказано: люди, состоящие в профсоюзах, живут дольше

Опубликовано 19 декабря 2024, 01:301 мин.
Доказано: люди, состоящие в профсоюзах, живут дольшеОб этом сообщили учёные из Университета Миннесоты
Том ВанХьювелен, Сяовен Хан и Джейн ВанХьювелен в ходе нового исследования выяснили, насколько продолжительность жизни людей из профсоюзов отличается от продолжительности жизни тех, кто в этих объединениях не состоит. Результаты этой работы опубликованы в журнале Social Science & Medicine.
В новой работе исследователи сравнили показатели смертности за период с 1935 по 1965 год и с 1969 по 2019 год среди тех, кто состоял в профсоюзе, и тех, кто в него не входил. Оказалось, что люди из профсоюзов обычно жили дольше. В частности, вероятность смерти снижалась на 1,5% в год для членов профсоюза по сравнению с теми, кто туда не входил.
По мнению учёных, причина, по которой люди, состоящие в профсоюзах, живут дольше, заключается в преимуществах, которые они получают. Как правило, такие работники имеют более высокую зарплату, у них больше гарантия занятости, больше выходных дней, им предоставляется лучшее медицинское обслуживание.
Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова