Доказано: люди в стрессе по-другому печатают и пользуются компьютерной мышью

В ходе эксперимента выяснилось, что люди в стрессе двигают компьютерной мышью, а также печатают не так, как остальные. При стрессе сотрудники двигают указателем мышки чаще, менее точно. При этом задействуется большое расстояние на экране. Расслабленные люди для того, чтобы мышкой добраться до нужного места, выбирают более короткие и прямые пути и тратят на всё времени больше.

Помимо этого, стало известно, что работники в состоянии стресса при наборе текста делают больше ошибок. Также они пишут урывками с большим количеством коротких пауз. Расслабленные сотрудники ошибок делают меньше, а пауз при наборе текста - больше.