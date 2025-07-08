Доказано: матча может помешать усвоению железа из растительных продуктов

Согласно результатам исследований, даже одна порция зелёного чая во время еды может снизить усвоение негемового железа на 60–90%. Матча же влияет ещё сильнее на этот процесс.

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