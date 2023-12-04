Доказано: мечтать полезно для здоровья. И вот почему

В целом исследования, связанные с мечтаниями, дают неоднозначные результаты. Некоторые из них демонстрируют, что мечтательность улучшает самочувствие, делает человека более терпимым к боли. Другие же научные работы показывают, что иногда мечтания заходят слишком далеко.

Психологи в ходе одного исследования отслеживали мозговые волны людей, пока те выполняли повторяющиеся задачи, и время от времени спрашивали участников, о чём они думают. Выяснилось, что у людей, чьё сознание свободно блуждало, а не было сосредоточено на конкретной задаче, наблюдалась повышенная активность альфа-волн в лобной коре. И это маркер творческих способностей.

В некоторых случаях «думать ради удовольствия» может быть тоже приятно, демонстрируют исследования. А бывает и так, что мечтания защищают людей от негативных переживаний. Так, в ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые вспоминали о своей любимой еде, имели более высокую терпимость к боли и меньшую тревогу, чем те, кто думал о чём-то нейтральном или вообще ни о чём конкретном.