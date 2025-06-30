Доказано: медитации полезны и для понимания окружающих вас людей

В ходе одного классического научного исследования 20 человек прошли восьминедельное обучение медитации и ещё 19 были поставлены в лист ожидания на обучение. По итогу люди, прошедшие это обучение, были больше склонны уступать место человеку с болезненной сломанной ногой, чем те, кто ещё не учился медитировать.

В 2023 году учёные опубликовали результаты работы, которые показали, что медитация усиливает беспокойство людей о страданиях других. Те, кто не практикует медитацию, больше склонны ориентироваться на собственное горе.

Также медитация может помочь людям развить крепкие межличностные отношения. Эта практика может улучшить общее настроение людей и усилить их эмоциональный контроль. Результаты исследования, проведённого весной 2024 года, продемонстрировали, что врачи, прошедшие обучение медитации, были меньше обеспокоены общением со своими пациентами и сообщили о большем доверии к другим. Кроме того, они меньше были склонны практиковать оборонительную медицину, то есть когда они принимают решение, основываясь на страхе перед судом, а не на передовой практике.

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