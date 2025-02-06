Доказано: медитация действительно изменяет наш мозг

Доказано: медитация действительно изменяет наш мозгЭто обнаружили учёные из Медицинской школы Икана при Маунт-Синай
В новом исследовании участвовали восемь пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Им была имплантирована отзывчивая нейростимуляционная система. До начала исследования все они были новичками в медитации. Также они прослушали пятиминутную аудиоинструкцию (базовый уровень), за которой последовала 10-минутная аудиоинструкция медитации «любящей доброты».
Медитация любящей доброты включает в себя сосредоточение внимания на мыслях о благополучии для себя и других.
Оказалось, что этот вид медитативной практики связан с изменениями в силе и продолжительности определённых разновидностей мозговых волн. Эти мозговые волны называются бета- и гамма-волнами, отметил Игнасио Саез, доктор философии, доцент кафедры нейронауки, нейрохирургии и неврологии в Медицинской школе Икана и старший автор статьи. Эти типы мозговых волн затрагиваются при депрессии и тревожности.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.