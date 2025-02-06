Доказано: медитация действительно изменяет наш мозг

В новом исследовании участвовали восемь пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Им была имплантирована отзывчивая нейростимуляционная система. До начала исследования все они были новичками в медитации. Также они прослушали пятиминутную аудиоинструкцию (базовый уровень), за которой последовала 10-минутная аудиоинструкция медитации «любящей доброты».

Медитация любящей доброты включает в себя сосредоточение внимания на мыслях о благополучии для себя и других.