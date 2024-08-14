Доказано: медитация и растяжка помогают при циррозе

Известно, что двое из трёх людей с циррозом печени страдают от мышечных спазмов по ночам. Из-за этих спазмов они просыпаются, что влияет их качество жизни.

В рамках нового исследования специалисты протестировали два метода лечения судорог. Это медитация и физическая растяжка. Оказалось, что оба вмешательства значительно уменьшили тяжесть спазмов, улучшили качество жизни.