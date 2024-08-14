Доказано: медитация и растяжка помогают при циррозе

Доказано: медитация и растяжка помогают при циррозеЭто показало новое исследование
Известно, что двое из трёх людей с циррозом печени страдают от мышечных спазмов по ночам. Из-за этих спазмов они просыпаются, что влияет их качество жизни.
В рамках нового исследования специалисты протестировали два метода лечения судорог. Это медитация и физическая растяжка. Оказалось, что оба вмешательства значительно уменьшили тяжесть спазмов, улучшили качество жизни.
Особенно неожиданным был эффект медитации. При этом среди пациентов, которые занимались растяжкой, процент тех, кто бы этот метод порекомендовал другим, был выше: 79,5% против 55,3%. Несмотря на это, результаты эксперимента продемонстрировали, что медитация с большей вероятностью улучшает общее качество жизни.
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