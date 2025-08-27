Доказано: микропластик может делать бактерии устойчивыми к лекарствам

В рамках одного исследования, опубликованного в марте, учёные протестировали выращенные в лаборатории биоплёнки Escherichia coli в различных средах. В том числе на микропластике, на мелких осколках стекла и в клеточных культуральных средах. Было обнаружено, что патогены в пластиковой сфере не только росли быстрее, но и их было сложнее уничтожить при обработке несколькими различными антибиотиками. Этот эффект оказался сильнее, чем ожидали специалисты: после применения антибиотика ципрофлоксацина устойчивость E. coli, выращенной на микропластике, была в 75 раз выше, чем у бактерий, которые выращивались отдельно.

По-видимому, этот эффект характерен не только для бактерий, которые выращены в лаборатории. Исследователи из Германии и Польши добавили микропластик в образцы воды, взятые из реки Одры. Согласно результатам, опубликованным в журнале Scientific Reports, спустя неделю инкубации болезнетворных бактерий (кишечная палочка, клебсиелла пневмонии и сальмонелла) было больше в образцах с добавлением пластика, чем в образцах без него. Число генов устойчивости к антибиотикам тоже выше было в пластисферах.

Но как возникают эти гены устойчивости к антибиотикам на микропластике? В рамках исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, учёные полагают, что антибиотики могут прикрепляться к микропластику. Эксперты показали, что антибиотики амоксициллин и тетрациклин прикрепляются к микропластику, и чем старше частицы пластика, тем легче это прикрепление происходит.