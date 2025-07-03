Доказано: многие протеиновые батончики содержат некачественный белок

По итогам эксперимента учёные пришли к двум выводам. Во-первых, большинство батончиков не содержало много белка: 81% батончиков получали не менее 20% своих калорий из белка, а 19% — нет.

Во-вторых, усвояемость некоторых белков в батончиках была низкой. Этот показатель сильно варьировался от 47% до 81%. Причём некоторые из продуктов с более низкими показателями содержали животный белок или сою, то есть высококачественные и полноценные белки.