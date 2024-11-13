Доказано: многие современные дети не любят читать

В новом отчёте говорится: дети, когда они читают ради удовольствия, чувствуют себя счастливыми и расслабленными, узнают новое, знакомятся с другими культурами, начинают понимать взгляды других людей. Это всё — прекрасные причины для чтения.

Недавние исследования показывают, что большинство детей в возрасте до трёх лет уже общаются дома, изучают язык и грамотность.