Доказано: молодёжь сейчас пьёт меньше, чем раньше

Доказано: молодёжь сейчас пьёт меньше, чем раньшеПоэтому отказаться от алкоголя сейчас стало ещё проще
Причины снижения популярности алкоголя среди молодёжи определить сложно. Однако данные опросов показывают следующее.
Такое изменение отражает общую тенденцию в отношении молодых людей к риску. Как правило, люди в раннем подростковом возрасте и в возрасте от 20 лет более склонны к риску, чем остальные поколения.
Есть также подозрение, что в общественных местах молодые люди считают небезопасным выпивать спиртное.
Некоторые исследования показывают, что употребление алкоголя стало менее рутинным и ожидаемым для молодых людей, а отказ от спиртных напитков стал более социально приемлемым. Возможно, в этом сыграли роль активные усилия правительств и супермаркетов по тому, как сделать алкоголь менее доступным для молодёжи. Однако в некоторых странах, где наблюдается такое же снижение потребления спиртного, политика, связанная с доступом к алкоголю, не изменилась.
Подростки теперь относятся к выпивке, как показывают исследования, более негативно, а к отказу от алкоголя — позитивно и терпимо. Исследователи утверждают, что это связано с более длительным переходом к взрослой жизни, а также с беспокойством молодых людей о будущем и ощущением сильного давления, направленного на достижение успеха в жизни.
Большинство опрошенных молодых людей также не считали давление со стороны сверстников важным фактором в их решении пить или нет, за исключением небольшого числа студентов университетов. Причём этих студентов возмущало, насколько алкогольно ориентирована социальная жизнь в университете.
Однако важно отметить, что снижение уровня употребления алкоголя среди молодёжи — это не то же самое, что растущее «движение за трезвость». Это решение сильно отличается от решения подростков не начинать пить вообще.
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