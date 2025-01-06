Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 января 2025, 10:30
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Доказано: молоко может помочь при болезни

Хотя некоторые считают, что всё наоборот
Есть убеждение, что употребление молока во время болезни может ухудшить симптомы простуды и увеличить количество мокроты. Но это не так, говорит доктор Джули Бон из клиники Майо.
Доказано: молоко может помочь при болезни
© Unsplash/CC0 Public Domain

По словам врача Джули Бон, если вы будете во время простуды пить молоко, то это не приведёт к образованию мокроты. Да, слизь при респираторных инфекциях естественным образом загустевает, но это происходит вне зависимости от потребления молока.

Исследование 2019 года, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, показало, что некоторые люди могут столкнуться с повышенным образованием слизи после употребления молочных продуктов. Вместе с тем в более ранних исследованиях не было обнаружено такой связи у здоровых людей и тех, кто страдает респираторными инфекциями.

Доказано: молоко может помочь при болезни
© The Well by Northwell - Northwell Health

В целом же существующие данные не подтверждают идею отказа от молока во время респираторных инфекций. Если только у вас нет диагностированной чувствительности к молочным продуктам или непереносимости лактозы.

К тому же, по словам врача, молоко для людей с простудой или болью в горле может быть даже полезным. Оно успокаивает раздражённые ткани горла и содержит питательные вещества.

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