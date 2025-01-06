Доказано: молоко может помочь при болезни

Доказано: молоко может помочь при болезниХотя некоторые считают, что всё наоборот
По словам врача Джули Бон, если вы будете во время простуды пить молоко, то это не приведёт к образованию мокроты. Да, слизь при респираторных инфекциях естественным образом загустевает, но это происходит вне зависимости от потребления молока.
Исследование 2019 года, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, показало, что некоторые люди могут столкнуться с повышенным образованием слизи после употребления молочных продуктов. Вместе с тем в более ранних исследованиях не было обнаружено такой связи у здоровых людей и тех, кто страдает респираторными инфекциями.
В целом же существующие данные не подтверждают идею отказа от молока во время респираторных инфекций. Если только у вас нет диагностированной чувствительности к молочным продуктам или непереносимости лактозы.
К тому же, по словам врача, молоко для людей с простудой или болью в горле может быть даже полезным. Оно успокаивает раздражённые ткани горла и содержит питательные вещества.
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