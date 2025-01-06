Доказано: молоко может помочь при болезни

По словам врача Джули Бон, если вы будете во время простуды пить молоко, то это не приведёт к образованию мокроты. Да, слизь при респираторных инфекциях естественным образом загустевает, но это происходит вне зависимости от потребления молока.

Исследование 2019 года, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, показало, что некоторые люди могут столкнуться с повышенным образованием слизи после употребления молочных продуктов. Вместе с тем в более ранних исследованиях не было обнаружено такой связи у здоровых людей и тех, кто страдает респираторными инфекциями.