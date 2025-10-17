Доказано: мозг мужчин уменьшается быстрее, чем мозг женщин

Болезнь Альцгеймера у женщин диагностируют почти в два раза чаще, чем у мужчин, и возраст - один из факторов риска. Это побудило учёных выяснить, как меняется мозг мужчин и женщин по мере старения.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали более 12 500 снимков мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 4726 человек. На каждого участника приходилось минимум два снимка, сделанных со средним интервалом в три года.