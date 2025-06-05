Доказано: мозг женщин более чувствителен к алкоголю ещё до появления зависимости

Полученные выводы основаны были на предыдущей работе лаборатории Марисы Роберто, профессора нейробиологии в Scripps Research, которая тоже руководила новым исследованием. Ранее эксперты изучали норадренергическую систему только у самцов крыс, а на этот раз они хотели выяснить, происходят ли такие же изменения после употребления алкоголя у самок.

Мозг самок крыс действительно менялся после употребления спиртного. Однако происходило это гораздо раньше, чем ожидалось. Даже у тех, кому давали алкоголь в ограниченных количествах, норадреналин изменил интенсивность связи между клетками мозга, а также силу сигналов между ними. У самцов же такой эффект проявился, только когда сформировалась зависимость от алкоголя.

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