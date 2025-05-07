Доказано: мужчины чаще женщин умирают от 20 основных проблем со здоровьем во всём мире

Выяснилось, что мужчины на 45% чаще заболевают и умирают от ковида, чем женщины, Самые большие различия наблюдались при этом в странах Африки к югу от Сахары, Латинской Америке и Карибском бассейне.

Болезнями сердца мужчины тоже на 45% заболевают чаще и на 45% чаще умирают от них по сравнению с женщинами. Наибольшее бремя сердечных заболеваний испытывают мужчины в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии: там вероятность возникновения болезней сердца или смерти от них выше на 49%.

Исследователи обнаружили, что заболевания, которые чаще поражают мужчин, чем женщин обычно связаны с меньшим повышением риска их развития в молодом возрасте. Исключение - ДТП, в которые попадают многие молодые мужчины в возрасте от 10 до 24 лет по всему миру.

Боль в пояснице оказалась главной причиной заболеваний среди женщин. Страдали от неё они на треть чаще, чем мужчины в 2021 году.

Женщины в отличие от мужчин начинают страдать от заболеваний обычно в раннем возрасте. Эти болезни влияют на них сильнее и усиливаются с годами.

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