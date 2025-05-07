Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2025, 04:30
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Доказано: мужчины чаще женщин умирают от 20 основных проблем со здоровьем во всём мире

Об этом сообщается в журнале The Lancet Public Health
Учёные обнаружили, что в 2021 году заболеваемость и смертность среди мужчин были выше, чем среди женщин, по 13 из 20 основных причин травм и болезней. К ним относились ковид, ДТП, проблемы с сердцем, заболевания печени и лёгких.
Доказано: мужчины чаще женщин умирают от 20 основных проблем со здоровьем во всём мире
© Medical Xpress

Новое исследование показало, что женщины обычно живут дольше, но они чаще болеют в течение жизни. Среди нелетальных заболеваний, которыми страдают женщины, - проблемы с мышцами и костями, с психическим здоровьем, головные боли.

Для проведения этой работы учёные проанализировали данные Глобального исследования бремени болезней 2021 года.

Доказано: мужчины чаще женщин умирают от 20 основных проблем со здоровьем во всём мире
© Roman Samborskyi/Shutterstock

Выяснилось, что мужчины на 45% чаще заболевают и умирают от ковида, чем женщины, Самые большие различия наблюдались при этом в странах Африки к югу от Сахары, Латинской Америке и Карибском бассейне.

Болезнями сердца мужчины тоже на 45% заболевают чаще и на 45% чаще умирают от них по сравнению с женщинами. Наибольшее бремя сердечных заболеваний испытывают мужчины в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии: там вероятность возникновения болезней сердца или смерти от них выше на 49%.

Исследователи обнаружили, что заболевания, которые чаще поражают мужчин, чем женщин обычно связаны с меньшим повышением риска их развития в молодом возрасте. Исключение - ДТП, в которые попадают многие молодые мужчины в возрасте от 10 до 24 лет по всему миру.

Боль в пояснице оказалась главной причиной заболеваний среди женщин. Страдали от неё они на треть чаще, чем мужчины в 2021 году.

Женщины в отличие от мужчин начинают страдать от заболеваний обычно в раннем возрасте. Эти болезни влияют на них сильнее и усиливаются с годами.

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