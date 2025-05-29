Доказано: на изменения в нашем организме всё ещё влияют времена года

Продолжительность дня, количество солнечного света действительно всё ещё влияют на нашу физиологию. То есть от биологически запрограммированных сезонных сроков зависит то, как мы приспосабливаемся к изменениям в ежедневном графике. Результаты нового исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine.

Кроме того, учёные выяснили, что у людей есть генетическая составляющая сезонности. Это может объяснить, почему на нас по-разному влияют изменения продолжительности дня.