Доказано: на изменения в нашем организме всё ещё влияют времена года

Доказано: на изменения в нашем организме всё ещё влияют времена годаНесмотря на столько лет эволюции
Продолжительность дня, количество солнечного света действительно всё ещё влияют на нашу физиологию. То есть от биологически запрограммированных сезонных сроков зависит то, как мы приспосабливаемся к изменениям в ежедневном графике. Результаты нового исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine.
Кроме того, учёные выяснили, что у людей есть генетическая составляющая сезонности. Это может объяснить, почему на нас по-разному влияют изменения продолжительности дня.
Существует множество доказательств из исследований с участием плодовых мушек и грызунов, что животные тоже обладают сезонными циркадными часами. Другие учёные предполагали, что циркадные часы людей могут вести себя похожим образом. Благодаря новому исследованию команда специалистов это подтвердила.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.