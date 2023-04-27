Фитнес и здоровье
21:34, 27 апреля 2023
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Доказано: на развитие рака горла больше всего влияет оральный секс

И вот в чём главная причина этого вида рака

В последние годы всё чаще стал встречаться такой вид рака горла, как рак носоглотки. И возникает он, как и рак шейки матки, в основном из-за вируса папилломы человека.

Известно, что вирус папилломы человека передаётся половым путём. Что касается рака носоглотки, то основной фактор риска в этом случае - количество половых партнёров в течение жизни. Особенно касается это орального секса.

У людей, имеющих шесть и более партнёров по оральному сексу в течение жизни, риск развития рака носоглотки в 8,5 раз выше по сравнению с теми, кто не занимается оральным сексом.

Доказано: на развитие рака горла больше всего влияет оральный секс
Scientific Animations

Большинство учёных считают, что многие из тех, кто заражается инфекцией, вызванной вирусом папилломы человека, могут полностью от неё избавиться. Но есть часть людей, которые из-за дефекта в иммунной системе на это не способны. У них вирус со временем интегрируется в случайных местах в ДНК, что может привести к раку.

Во многих странах мира для предотвращения рака шейки матки проводится вакцинация молодых девушек против вируса папилломы человека. Сейчас появляется всё больше косвенных доказательств того, что это может быть эффективно и для защиты от возникновения инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, во рту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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