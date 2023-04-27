Доказано: на развитие рака горла больше всего влияет оральный секс

Доказано: на развитие рака горла больше всего влияет оральный сексИ вот в чём главная причина этого вида рака
В последние годы всё чаще стал встречаться такой вид рака горла, как рак носоглотки. И возникает он, как и рак шейки матки, в основном из-за вируса папилломы человека.
Известно, что вирус папилломы человека передаётся половым путём. Что касается рака носоглотки, то основной фактор риска в этом случае - количество половых партнёров в течение жизни. Особенно касается это орального секса.
У людей, имеющих шесть и более партнёров по оральному сексу в течение жизни, риск развития рака носоглотки в 8,5 раз выше по сравнению с теми, кто не занимается оральным сексом.
Большинство учёных считают, что многие из тех, кто заражается инфекцией, вызванной вирусом папилломы человека, могут полностью от неё избавиться. Но есть часть людей, которые из-за дефекта в иммунной системе на это не способны. У них вирус со временем интегрируется в случайных местах в ДНК, что может привести к раку.
Во многих странах мира для предотвращения рака шейки матки проводится вакцинация молодых девушек против вируса папилломы человека. Сейчас появляется всё больше косвенных доказательств того, что это может быть эффективно и для защиты от возникновения инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, во рту.
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