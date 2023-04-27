Доказано: на развитие рака горла больше всего влияет оральный секс

Большинство учёных считают, что многие из тех, кто заражается инфекцией, вызванной вирусом папилломы человека, могут полностью от неё избавиться. Но есть часть людей, которые из-за дефекта в иммунной системе на это не способны. У них вирус со временем интегрируется в случайных местах в ДНК, что может привести к раку.

Во многих странах мира для предотвращения рака шейки матки проводится вакцинация молодых девушек против вируса папилломы человека. Сейчас появляется всё больше косвенных доказательств того, что это может быть эффективно и для защиты от возникновения инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, во рту.

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