Доказано: наличие домашних животных замедляет старение мозга

В ходе Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA) на протяжении более 25 лет отслеживалось старение людей старше 50 лет. С 2010 года это исследование включало тесты на когнитивные способности и опрос о владении домашними животными. В результате специалисты изучили данные более чем 7945 пожилых.

Результаты исследования, опубликованные в 2023 году, продемонстрировали, что наличие домашнего животного в среднем замедляло когнитивное снижение. Но это было только у тех, кто жил один.