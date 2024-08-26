Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 августа 2024, 19:30
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Доказано: наличие домашних животных замедляет старение мозга

С возрастом наши когнитивные способности ухудшаются
Учёные ещё не нашли способ остановить снижение мыслительных навыков при старении. Тем не менее новые данные показывают, что заведение кошки или собаки замедляет ухудшение памяти, внимания, языковых способностей.
Доказано: наличие домашних животных замедляет старение мозга
© Getty Images/iStockphoto/Bobex-73

В ходе одного исследования 2022 года эксперты в течение шести лет проверяли когнитивные способности 1369 пожилых людей. Примерно у 50% из них были домашние животные. Оказалось, что у людей с питомцами когнитивные способности снижались более плавно, чем у тех, кто не имел домашних животных. Также хозяева питомцев показали лучшие результаты в тестах.

Доказано: наличие домашних животных замедляет старение мозга
© Getty

В ходе Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA) на протяжении более 25 лет отслеживалось старение людей старше 50 лет. С 2010 года это исследование включало тесты на когнитивные способности и опрос о владении домашними животными. В результате специалисты изучили данные более чем 7945 пожилых.

Результаты исследования, опубликованные в 2023 году, продемонстрировали, что наличие домашнего животного в среднем замедляло когнитивное снижение. Но это было только у тех, кто жил один.