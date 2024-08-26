Доказано: наличие домашних животных замедляет старение мозга

Доказано: наличие домашних животных замедляет старение мозгаС возрастом наши когнитивные способности ухудшаются
В ходе одного исследования 2022 года эксперты в течение шести лет проверяли когнитивные способности 1369 пожилых людей. Примерно у 50% из них были домашние животные. Оказалось, что у людей с питомцами когнитивные способности снижались более плавно, чем у тех, кто не имел домашних животных. Также хозяева питомцев показали лучшие результаты в тестах.
В ходе Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA) на протяжении более 25 лет отслеживалось старение людей старше 50 лет. С 2010 года это исследование включало тесты на когнитивные способности и опрос о владении домашними животными. В результате специалисты изучили данные более чем 7945 пожилых.
Результаты исследования, опубликованные в 2023 году, продемонстрировали, что наличие домашнего животного в среднем замедляло когнитивное снижение. Но это было только у тех, кто жил один.