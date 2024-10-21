Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 октября 2024, 22:30
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Доказано: нам не нужны слова, чтобы думать

И это показывают исследования
Учёные давно размышляют о связи между языком и мышлением и задаются вопросом, нужен ли нам язык для того, чтобы думать. Эвелина Федоренко, нейробиолог, изучающая язык в Институте исследований мозга Макговерна Массачусетского технологического института, потратила много лет, чтобы выяснить, как наш мозг обрабатывает язык и мысль.
Доказано: нам не нужны слова, чтобы думать
© Black Belt in Thinking

По мнению нейробиолога Федоренко, язык и мысль — это на самом деле отдельные сущности, которые мозг тоже обрабатывает по отдельности. При этом решение проблем, социальные рассуждения и другие задачи, связанные с высшим уровнем познания, могут осуществляться без помощи слов или языковых структур.

Язык отчасти работает как телепатия. Он позволяет нам сообщать свои мысли другим и передавать следующему поколению знания и навыки. В то же время человек с афазией, который иногда не способен произнести ни слова, всё равно может выполнять множество когнитивных задач, фундаментальных для мышления. Издание Scientific American поговорило с Федоренко о разделении языка и мышления и перспективах инструментов искусственного интеллекта для изучения взаимодействий между мышлением и речью.

Доказательства того, что язык и мышление представляют собой отдельные структуры, были получены учёными с помощью двух методов. Первый — это изучение дефицита различных способностей. Так, эксперты тестировали когнитивные способности у людей с различными повреждениями мозга. Оказалось, что люди с афазией (серьёзное нарушение речи) всё ещё могут выполнять когнитивные задачи так же, как и здоровые.

Доказано: нам не нужны слова, чтобы думать
© Comstock/Getty Images

Второй метод — это визуализация мозга. Десятки исследований показывают, что языковые области в мозге неактивны, когда люди занимаются действиями, связанными с мышлением. Например, решают логические головоломки или судоку, выполняют несколько сложных задач на рабочую память или планирование и принятие решений.

Но для чего тогда нам язык? Вероятнее всего, для эффективной передачи информации. Язык делает её лёгкой для восприятия, понимания, воспроизведения и изучения детьми.

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