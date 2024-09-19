Доказано: наш мозг действительно «задыхается», когда на нас давят обстоятельства

Учёные решили выяснить, что происходит в мозге, когда человек действует под давлением, и почему это приводит к снижению его продуктивности. Результаты исследования опубликованы в Neuron.

Теннисист способен пропустить решающий удар, когда ставки чрезвычайно высоки. Эксперименты на обезьянах показывают, что у них происходит примерно то же самое. Другими словами, они показывают плохие результаты в ситуациях с хорошим вознаграждением.

Команда учёных разработала компьютерную задачу, в которой резус-макаки получали вознаграждение после быстрого и точного перемещения курсора над целью. Каждое испытание давало обезьянам подсказки относительно того, будет ли вознаграждение маленьким, средним, большим или «джекпотом». Награды в виде джекпота были редкими и необычно большими. В итоге создавалась ситуация с высокими ставками и значительным вознаграждением.