Доказано: наш мозг может быстро распознавать новый голос среди других

В рамках нового исследования эксперты из Эбертея узнали, как мозг человека обрабатывает собственный голос и другие записанные голоса. Результаты этой работы были опубликованы в British Journal of Psychology.

Учёные обнаружили, что люди даже после короткого воздействия звука записанного голоса, который они должны были считать своим, стали лучше узнавать его среди других. Получается, что их мозг довольно быстро стал отдавать приоритет именно этому звуку.