Доказано: наши органы быстрее всего стареют к 50 годам

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Cell, учёные обнаружили, что некоторые ткани в нашем организме (особенно кровеносные сосуды) стареют быстрее других. Кроме того, они определили молекулы, способные ускорять ход времени.

Гуанхуэй Лю, изучающий регенеративную медицину в Китайской академии наук в Пекине, и его коллеги собрали образцы тканей 76 человек китайского происхождения. Участникам было от 14 до 68 лет. Все они умерли от несчастного случая, вызванного черепно-мозговой травмой.