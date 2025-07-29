Доказано: наши органы быстрее всего стареют к 50 годам

Доказано: наши органы быстрее всего стареют к 50 годамНо этот процесс в целом протекает неравномерно
В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Cell, учёные обнаружили, что некоторые ткани в нашем организме (особенно кровеносные сосуды) стареют быстрее других. Кроме того, они определили молекулы, способные ускорять ход времени.
Гуанхуэй Лю, изучающий регенеративную медицину в Китайской академии наук в Пекине, и его коллеги собрали образцы тканей 76 человек китайского происхождения. Участникам было от 14 до 68 лет. Все они умерли от несчастного случая, вызванного черепно-мозговой травмой.
Эксперты обнаружили возрастное повышение экспрессии 48 белков, ассоциированных с заболеваниями, и ранние изменения в надпочечниках примерно в 30 лет. Это значит, что в старении важную роль действительно играет гормональный фон и обмен веществ. Именно в этих аспектах происходят самые сильные изменения с возрастом.
В возрасте от 45 до 55 лет у людей наступил переломный момент, отмеченный значительными изменениями уровня белка. Наиболее выраженные изменения наблюдали учёные в аорте – главной артерии организма, доставляющей от сердца насыщенную кислородом кровь. Один белок, вырабатываемый в аорте, при введении мышам вызывает признаки ускоренного старения.
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