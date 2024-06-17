Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июня 2024, 03:45
1 мин.

Доказано: недостаток клетчатки ускоряет старение

Об этом предупреждают эксперты
Многие из нас могут страдать от быстрого старения мозга, вызванного дефицитом клетчатки. Это может объяснить, почему такое большое количество людей умирает от деменции и болезни Альцгеймера.
Доказано: недостаток клетчатки ускоряет старение
© Adobe Stock

Диетолог доктор Эмили Лиминг и психолог-диетолог Кимберли Уилсон во время Фестиваля науки в Челтнеме в 2024 году рассказали подробнее об опасности для здоровья нехватки клетчатки в рационе.

Деменция представляет собой нейродегенеративное заболевание, вызывающее потерю памяти. В этом случае старение мозга сильно ускоряется.

Один из факторов риска возникновения деменции — недостаток клетчатки. Для поддержания хорошего здоровья нужно получать в сутки минимум 30 г клетчатки.

Доказано: недостаток клетчатки ускоряет старение
© Getty

Короткоцепочечные жирные кислоты защищают соединения внутри гематоэнцефалического барьера, предотвращая проникновение в мозг токсичных веществ. При недостатке клетчатки эти защитные свойства теряются.

Клетчатка в целом нужна для поддержания здоровья кишечника. Кроме того, благодаря этому веществу вы будете чувствовать себя сытым и удовлетворённым. Было доказано, что клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и кровяное давление. Наконец жирные кислоты, которые связаны со здоровьем мозга, также борются с воспалениями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.