Доказано: недостаток клетчатки ускоряет старение

Диетолог доктор Эмили Лиминг и психолог-диетолог Кимберли Уилсон во время Фестиваля науки в Челтнеме в 2024 году рассказали подробнее об опасности для здоровья нехватки клетчатки в рационе.

Деменция представляет собой нейродегенеративное заболевание, вызывающее потерю памяти. В этом случае старение мозга сильно ускоряется.

Один из факторов риска возникновения деменции — недостаток клетчатки. Для поддержания хорошего здоровья нужно получать в сутки минимум 30 г клетчатки.