Доказано: некоторые антидепрессанты улучшают работу мозга

Участники исследования принимали каждый день эсциталопрам. К концу восьминедельного периода они прошли повторное сканирование для измерения количества рецепторов 5-HT 4 в мозге. Настроение добровольцев улучшилось, но учёные обнаружили, что уровни рецепторов 5-HT 4 снизились примерно на 9%. Возможно, это связано с адаптацией к повышенным уровням серотонина.

Также оказалось, что результаты когнитивных тестов у людей улучшились. Причём чем меньше изменился уровень рецептора 5HT 4, тем выше был когнитивный результат. Особенно заметно это было при проверке способности участников вспоминать слова.

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