Доказано: некоторые люди действительно могут быть зависимы от еды

При постоянном употреблении того, что вызывает зависимость, организм человека становится толерантным к нему. Именно поэтому ему нужно всё больше этого вещества, чтобы почувствовать его эффект. При прекращении употребления вещества у человека развиваются симптомы абстиненции. Они могут варьироваться от раздражительности и тошноты до паранойи и судорог.

Также чрезмерное употребление большинства наркотических веществ постепенно повреждает систему исполнительного контроля мозга - префронтальную кору и другие области, участвующие в саморегуляции и контроле импульсов. Со временем из-за этого человеку становится всё сложнее контролировать своё поведение в отношении этих веществ.

Множество исследований, проведённых за последние 25 лет, показали, что продукты с высоким содержанием сахара и другие продукты, вызывающие сильное наслаждение, часто подвергающиеся ультрапереработке, влияют на мозг аналогично другим веществам, вызывающим зависимость. В результате усиливается тяга к еде и к чрезмерному её употреблению.

Кроме того, клинические исследования подтверждают, что у людей я зависимостью от еды проявляются признаки расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ. Некоторые имеют настолько сильную тягу к пище, то она выходит далеко за рамки просто перекуса и становится признаком аддиктивного поведения. Согласно результатам одного исследования, сигналы, связанные с очень приятной пищей, активируют центры вознаграждения в мозге, а степень активации предсказывает набор веса.

Многочисленные научные работы также демонстрируют, что резкое прекращение употребления пищи с большим количеством сахара может вызвать синдром отмены, как при отказе от опиоидов или никотина. Было обнаружено и то, что чрезмерное употребление сладостей снижает когнитивные функции и вызывает повреждение префронтальной коры и гиппокампа - частей мозга, отвечающих за контроль над действиями и память.

Дополнительные клинические исследования уже проводятся, но нам необходимо ещё больше исследований, которые бы помогли врачам найти наиболее эффективные методы лечения для людей с пищевой зависимостью. Группы психологов, психиатров, нейробиологов и специалистов по психическому здоровью прилагают сейчас все усилия для включения «расстройства употребления ультраобработанных пищевых продуктов» (пищевой зависимости) в будущие издания диагностических руководств - Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам и Международную классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.