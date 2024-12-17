Доказано: некоторые препараты от ожирения побуждают людей пить меньше алкоголя

Доказано: некоторые препараты от ожирения побуждают людей пить меньше алкоголяЭто показало новое исследование
Лиза Миллер-Матеро, доктор философии, доцент Центра исследований политики здравоохранения и медицинских услуг в Henry Ford Health, провела вместе с коллегами из WeightWatchers новое исследование. В ходе этой работы специалисты проанализировали более 14 053 участников WeightWatchers. Все из них принимали лекарства от ожирения.
Эксперты обнаружили, что из людей, которые сообщили об употреблении алкоголя в начале исследования, примерно 45% сократили его еженедельное потребление. Причём такой эффект наблюдался у всех классов препаратов против ожирения. Наиболее выраженным снижение употребления спиртного было у участников, которые пили больше, и тех, кто имел ожирение более высокой степени.
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