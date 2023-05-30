Доказано: неприязнь к определённых вкусам заложена в наших генах

Выяснилось, что у людей с мутациями MC4R мозг менее чувствителен к количеству жира в их теле. То есть мозг считает, что жира у них меньше, чем на самом деле, поэтому они и едят больше.

Кроме того, MC4R влияет на то, что конкретно мы едим. В ходе одного эксперимента худощавым людям и людям с ожирением (с мутациями MC4R и без них) давали три варианта куриного мяса. По внешнему виду, вкусу, запаху они не отличались друг от друга, но прии этом содержали разное количество жира: он составлял 20%, 40% и 60% всех калорий.

Оказалось, что те, у кого была мутация в MC4R, ели почти в два раза больше мяса с высоким содержанием жира, чем худые люди, и на 65% больше, чем люди с ожирением, не связанным с MC4R.

В ходе второго эксперимента люди ели сладкий десерт, где жира было 8%, 26% и 54%. Выяснилось, что люди с мутацией MC4R меньше ели подобных десертов, чем остальные. То есть люди с дефектом MC4R предпочитали пищу с более высоким содержанием жира, но меньше были склонны выбирать сладкую еду.

А что насчёт отвращения в различным продуктам? Известно, что, например, всего около 50% имеют вариацию гена TAS2R38, которая позволяет им обнаруживать горечь. И это влияет на вкусовые ощущения, полученные от употребления разных продуктов.

Также разные люди по-разному воспринимают кориандр. И если для вас это растение имеет мыльный вкус, то это связано с определённым геном. У некоторых есть генетическая вариация гена обонятельного рецептора OR6A2, из-за которой человек становится чувствительным к альдегидам в листьях кориандра, которые у него и вызывают мыльный вкус.

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