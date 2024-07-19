Доказано: нерегулярный режим сна повышает вероятность развития диабета 2 типа

Доказано: нерегулярный режим сна повышает вероятность развития диабета 2 типаЭто недавно выяснили учёные
Учёные обнаружили, что у людей с нерегулярным режимом риск возникновения диабета выше на 34%, чем у их сверстников. Результаты этого исследования были опубликованы в Diabetes Care.
В новом исследовании специалисты проанализировали данные акселерометрии более 84 000 участников исследования UK Biobank Study. Средний возраст людей составлял 62 года (57% — женщины, 97% — белые). Изначально диабета у них не было. Они надевали на семь ночей акселерометры, которые отслеживали движение. Также за участниками наблюдали примерно 7,5 лет, отслеживая развитие диабета в основном по медицинским записям.
Обнаружилось, что более нерегулярная продолжительность сна была связана с более высоким риском возникновения диабета. Кроме того, эта связь сильнее была выражена у людей с большей продолжительностью сна и более низким полигенным риском диабета.
По сравнению с теми, у кого был регулярный режим сна, люди с нерегулярным сном (где продолжительность сна в сутки варьировалась в среднем более чем на 60 минут) имели на 34% больше шансов на развитие диабета. Эта вероятность осталась такой же и после учёта образа жизни, сопутствующих заболеваний, семейного анамнеза диабета и показателей ожирения.
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