Доказано: нервная анорексия опасна для жизни мужчин

Есть пять вещей, которые вам обязательно нужно знать о нервной анорексии у мужчин.

Это заболевание диагностируется в течение жизни у до 0,3% мужчин. К несвоевременному лечению и худшим его результатам приводят также гендерные стереотипы, низкий уровень грамотности в области психического здоровья, социальная стигматизация.

Некоторые подростки мужского пола подвергаются более высокому риску возникновения нервной анорексии. Это спортсмены, которые занимаются видами активности, ориентированными на тело и силу: ездой на велосипеде, бегом, борьбой. Также более высокая вероятность приобрести это расстройство у расово и этнически разнообразных мужчин, геев, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуалистов.

Для оценки вероятности развития нервной анорексии важно следить за целями и поведением, связанными с укреплением мышц. Тревожными сигналами могут быть изменения в питании, рвота, чрезмерные физические нагрузки, употребление добавок и анаболических стероидов.