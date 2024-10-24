Доказано: неспособность чувствовать запахи изменяет дыхание людей

Доказано: неспособность чувствовать запахи изменяет дыхание людейЭто недавно выяснили учёные
Согласно исследованиям, направленным на изучение аносмии, утрата способности чувствовать запахи снижает качество жизни, может быть связана с депрессией, ранней смертностью, другими серьёзными последствиями для здоровья. Новая работа выявила ещё одно различие между людьми, которые могут ощущать запахи, и теми, кто не может.
Люди с врождённой аносмией могут дышать иначе, чем те, кто родился с обонянием. Это может объяснять различные негативные последствия для здоровья, связанные с аносмией, говорится в исследовании в журнале Nature Communications.
В новом исследовании принимали участие 21 человек с изолированной врождённой аносмией и 31 человек с типичным обонянием. Эксперты создали также носимое устройство, которое измеряло поток воздуха через нос.
Далее учёные проанализировали дыхание людей в течение одних суток. Оказалось, что дышали участники с одинаковой скоростью, но респираторные паттерны были изменены у группы без обоняния. Добровольцы с типичным обонянием при каждом вдохе совершали «микрообнюхивания». Но этого не происходило, когда эти люди находились в комнате без запаха.
Также специалисты выявили небольшую, но статистически значимую разницу в общей форме дыхательных волн участников.