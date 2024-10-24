Доказано: неспособность чувствовать запахи изменяет дыхание людей

Согласно исследованиям, направленным на изучение аносмии, утрата способности чувствовать запахи снижает качество жизни, может быть связана с депрессией, ранней смертностью, другими серьёзными последствиями для здоровья. Новая работа выявила ещё одно различие между людьми, которые могут ощущать запахи, и теми, кто не может.

Люди с врождённой аносмией могут дышать иначе, чем те, кто родился с обонянием. Это может объяснять различные негативные последствия для здоровья, связанные с аносмией, говорится в исследовании в журнале Nature Communications.

В новом исследовании принимали участие 21 человек с изолированной врождённой аносмией и 31 человек с типичным обонянием. Эксперты создали также носимое устройство, которое измеряло поток воздуха через нос.