Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 августа 2024, 20:15
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Доказано: низкий уровень магния связан с повышенным риском возникновения болезней

Об этом говорится в статье Европейского журнала питания
Результаты нового исследования показали, что богатая магнием диета имеет ряд преимуществ для здоровья. Это снижение риска повреждения ДНК, развития хронических заболеваний.
Доказано: низкий уровень магния связан с повышенным риском возникновения болезней
© Pixabay/CC0 Public Domain

Эксперты из Университета Южной Австралии измерили образцы крови 172 взрослых людей среднего возраста. Они обнаружили тесную связь между низким уровнем магния и высоким содержанием генотоксичной аминокислоты — гомоцистеина. Эта аминокислота повреждает гены и делает организм более восприимчивым к болезням Альцгеймера и Паркинсона, желудочно-кишечным заболеваниям, различным видам рака и диабету.

Доказано: низкий уровень магния связан с повышенным риском возникновения болезней
© Doctor's Formulas

Магнием богаты такие продукты, как цельнозерновые, тёмно-зелёные листовые овощи, орехи, бобы, тёмный шоколад. Это вещество помогает организму вырабатывать энергию, укрепляет кости и зубы, регулирует уровень сахара в крови, артериальное давление, обеспечивает нормальную работу сердца, мышц и почек.

Низкое потребление магния — это получение менее 300 мг этого вещества в сутки. Данные нового исследования показали прямую корреляцию между низким уровнем магния в крови (менее 18 мг/л) и повышенным повреждением ДНК.

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