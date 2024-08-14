Доказано: низкий уровень магния связан с повышенным риском возникновения болезней

Магнием богаты такие продукты, как цельнозерновые, тёмно-зелёные листовые овощи, орехи, бобы, тёмный шоколад. Это вещество помогает организму вырабатывать энергию, укрепляет кости и зубы, регулирует уровень сахара в крови, артериальное давление, обеспечивает нормальную работу сердца, мышц и почек.

Низкое потребление магния — это получение менее 300 мг этого вещества в сутки. Данные нового исследования показали прямую корреляцию между низким уровнем магния в крови (менее 18 мг/л) и повышенным повреждением ДНК.

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