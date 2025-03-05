Доказано: низкоуглеводная диета приводит к раку

Доказано: низкоуглеводная диета приводит к ракуЭто показало новое исследование
Учёные обнаружили, что уникальный штамм бактерий E. coli в сочетании с рационом, включающим мало углеводов и растворимой клетчатки, стимулирует рост полипов в толстой кишке. Это может предшествовать развитию онкологии. И это была единственная комбинация, которая привела к раку.
Выяснилось, что диета с недостаточным количеством клетчатки усиливает воспаление в кишечнике и изменяет сообщество бактерий в кишечнике.
Также у мышей, которых кормили низкоуглеводной диетой, оказался более слой слизи, отделяющий кишечные микробы от эпителиальных клеток толстой кишки. Этот слой действует в качестве защитного щита между бактериями в кишечнике и клетками под ним. При ослабленном барьере больше колибактина достигает клеток толстой кишки. Это вызывает генетические повреждения, стимулирует рост опухоли. Особенно сильно это проявлялось у мышей с определёнными генетическими мутациями.
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