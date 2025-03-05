Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 марта 2025, 08:15
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Доказано: низкоуглеводная диета приводит к раку

Это показало новое исследование
В рамках недавней научной работы эксперты сравнивали влияние трёх диет (обычной, низкоуглеводной или западной с высоким содержанием жиров и сахара) вместе с определёнными кишечными бактериями на развитие колоректального рака. Проводилось это исследование с участием мышей.
Доказано: низкоуглеводная диета приводит к раку
© Erin Howe/University of Toronto

Учёные обнаружили, что уникальный штамм бактерий E. coli в сочетании с рационом, включающим мало углеводов и растворимой клетчатки, стимулирует рост полипов в толстой кишке. Это может предшествовать развитию онкологии. И это была единственная комбинация, которая привела к раку.

Доказано: низкоуглеводная диета приводит к раку
© Raquel Britzke

Выяснилось, что диета с недостаточным количеством клетчатки усиливает воспаление в кишечнике и изменяет сообщество бактерий в кишечнике.

Также у мышей, которых кормили низкоуглеводной диетой, оказался более слой слизи, отделяющий кишечные микробы от эпителиальных клеток толстой кишки. Этот слой действует в качестве защитного щита между бактериями в кишечнике и клетками под ним. При ослабленном барьере больше колибактина достигает клеток толстой кишки. Это вызывает генетические повреждения, стимулирует рост опухоли. Особенно сильно это проявлялось у мышей с определёнными генетическими мутациями.

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