Доказано: низкоуглеводная диета приводит к раку

Выяснилось, что диета с недостаточным количеством клетчатки усиливает воспаление в кишечнике и изменяет сообщество бактерий в кишечнике.

Также у мышей, которых кормили низкоуглеводной диетой, оказался более слой слизи, отделяющий кишечные микробы от эпителиальных клеток толстой кишки. Этот слой действует в качестве защитного щита между бактериями в кишечнике и клетками под ним. При ослабленном барьере больше колибактина достигает клеток толстой кишки. Это вызывает генетические повреждения, стимулирует рост опухоли. Особенно сильно это проявлялось у мышей с определёнными генетическими мутациями.

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