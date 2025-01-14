Доказано: общение с другими укрепляет иммунитет

Доказано: общение с другими укрепляет иммунитетЭто продемонстрировало новое исследование
Для проведения нового исследования специалисты взяли данные из UK Biobank. Они использовали информацию от 42 062 участников. Их средний возраст составлял 54 года, чуть более 50% из них были женщинами. В среднем за людьми наблюдали в течение 14 лет.
В итоге учёные выявили 175 белков, которые связаны с социальной изоляцией, и 26 — с одиночеством. Также обнаружилось перекрытие белков, где около 85% белков, соотносящихся с одиночеством, одновременно связаны были с социальной изоляцией. Многие из определённых белков — это часть нашего иммунного ответа, который провоцирует воспалительный ответ, когда организм борется с болезнью.
Были выделены также определённые белки и изучено их влияние на организм. Например, ADM. Он помогает регулировать реакцию организма на стресс и гормоны стресса, отвечает за работу окситоцина, гормона любви и привязанности. У одиноких людей были выше уровни ADM. Это значит, что их иммунная система боролась с инфекцией — или с тем, что она воспринимала как инфекцию — из-за одиночества.
Более половины белков, связанных с социальной изоляцией и одиночеством, также продемонстрировали значительную связь с болезнями сердца, диабетом 2 типа, инсультом и смертью. К примеру, увеличение уровня ADM на одну единицу связано с повышением риска смерти на 58% в течение 14 лет.
Ещё один белок — ASGR1 — связан был с более высоким уровнем холестерина и риском сердечных заболеваний.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в выпуске Nature Human Behaviour за январь 2025 года.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.