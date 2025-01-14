Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 января 2025, 10:30
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Доказано: общение с другими укрепляет иммунитет

Это продемонстрировало новое исследование
Существует связь между социальной изоляцией, одиночеством и ухудшением здоровья. Учёные из Кембриджского университета в Великобритании и Фуданьского университета в Китае нашли возможные причины этого.
Доказано: общение с другими укрепляет иммунитет
© Spokane Falls Recovery Center

Для проведения нового исследования специалисты взяли данные из UK Biobank. Они использовали информацию от 42 062 участников. Их средний возраст составлял 54 года, чуть более 50% из них были женщинами. В среднем за людьми наблюдали в течение 14 лет.

В итоге учёные выявили 175 белков, которые связаны с социальной изоляцией, и 26 — с одиночеством. Также обнаружилось перекрытие белков, где около 85% белков, соотносящихся с одиночеством, одновременно связаны были с социальной изоляцией. Многие из определённых белков — это часть нашего иммунного ответа, который провоцирует воспалительный ответ, когда организм борется с болезнью.

Доказано: общение с другими укрепляет иммунитет
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Были выделены также определённые белки и изучено их влияние на организм. Например, ADM. Он помогает регулировать реакцию организма на стресс и гормоны стресса, отвечает за работу окситоцина, гормона любви и привязанности. У одиноких людей были выше уровни ADM. Это значит, что их иммунная система боролась с инфекцией — или с тем, что она воспринимала как инфекцию — из-за одиночества.

Более половины белков, связанных с социальной изоляцией и одиночеством, также продемонстрировали значительную связь с болезнями сердца, диабетом 2 типа, инсультом и смертью. К примеру, увеличение уровня ADM на одну единицу связано с повышением риска смерти на 58% в течение 14 лет.

Ещё один белок — ASGR1 — связан был с более высоким уровнем холестерина и риском сердечных заболеваний.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в выпуске Nature Human Behaviour за январь 2025 года.

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