Доказано: общение с другими укрепляет иммунитет

Были выделены также определённые белки и изучено их влияние на организм. Например, ADM. Он помогает регулировать реакцию организма на стресс и гормоны стресса, отвечает за работу окситоцина, гормона любви и привязанности. У одиноких людей были выше уровни ADM. Это значит, что их иммунная система боролась с инфекцией — или с тем, что она воспринимала как инфекцию — из-за одиночества.

Более половины белков, связанных с социальной изоляцией и одиночеством, также продемонстрировали значительную связь с болезнями сердца, диабетом 2 типа, инсультом и смертью. К примеру, увеличение уровня ADM на одну единицу связано с повышением риска смерти на 58% в течение 14 лет.

Ещё один белок — ASGR1 — связан был с более высоким уровнем холестерина и риском сердечных заболеваний.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в выпуске Nature Human Behaviour за январь 2025 года.

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