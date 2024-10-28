Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 октября 2024, 08:15
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Доказано: объятия улучшают сон

Это демонстрируют новые исследования
Объятия не только помогают нам выразить любовь к человеку, но и улучшают здоровье. Об этом говорится в последних научных работах.
Доказано: объятия улучшают сон
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Доктор Венди Троксел, эксперт по сну, отметила в интервью Time: «Существуют веские доказательства, что объятия могут быть полезны для сна».

Научно доказано, например, что физический контакт с другим человеком снимает стресс, понижает артериальное давление.

Доказано: объятия улучшают сон
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Кроме того, объятия улучшают сон и дают чувство защищённости. Особенно это касается женщин.

Также при объятиях вырабатывается гормон окситоцин. Его называют ещё гормоном любви.

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