Доказано: объятия улучшают сон

Кроме того, объятия улучшают сон и дают чувство защищённости. Особенно это касается женщин.

Также при объятиях вырабатывается гормон окситоцин. Его называют ещё гормоном любви.

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