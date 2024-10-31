Доказано: одиночество повышает риск возникновения деменции

Новый метаанализ, проведённый учёными из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, показал, что одиночество связано с более высоким риском возникновения старческого слабоумия. Об этом подробнее говорится в журнале Nature Mental Health.

Эксперты в ходе исследования сосредоточились на работах, в которых рассматривалась связь между одиночеством и деменцией, а также болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Также специалисты изучали, как связаны одиночество и когнитивные нарушения, которые не являются деменцией, либо неспецифические нарушения одной или нескольких когнитивных функций (мышления, памяти, способности рассуждать).

Всего в новое исследование была включена 21 работа с участием в общей сложности более 600 тысяч человек.