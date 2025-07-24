Доказано: оплата за близкого друга делает счастливее

Во всех трёх ситуациях участники, которые проводили время с лучшим другом, отмечали, что были бы более довольны полной оплатой, чем разделением стоимости. В случае с просто знакомыми способ распределения денег никак не повлиял на уровень удовлетворённости людей.

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